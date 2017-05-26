(Görüntülü Haber) G7’den yeni eylem planı: Teröristlerin interneti suiistimal etmesini önleyeceğiz

Esma Çakır / Roma, 26 Mayıs () - Küresel zenginliğin yüzde 64’ünü elinde tutan 7 gelişmiş ülkenin lideri, terörle mücadelede yeni eylem planı üzerinde anlaşmaya vardı. Teröristlerin interneti suiistimal etmesiyle mücadele edileceği belirtilen ortak deklarasyonda, internet şirketlerine de, terör yanlısı içerikleri belirleme ve kaldırma konusunda daha fazla çaba sarf etme çağrısı yapıldı.





İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’nda bulunan Taormina kasabasında cuma sabahı başlayan ve iki gün sürecek olan G7 Liderler Zirvesi’nin ilk gününde, terör ve şiddet yanlısı aşırılıkla mücadeleye ilişkin ortak bir deklarasyona imza atıldı.





ABD, Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve İtalya’dan oluşan birliğin 15 maddeden oluşan 3 sayfalık bildirisi, Manchester’daki “acımasız terör saldırısında” ölenlerin (22 kişi) ailelerine başsağlığı dilenerek başlıyor ve terörün her türlü biçimi şiddetle kınanıyor.





“İnternet, teröristlerin amaçları için de güçlü bir araç”





Teröristlerin interneti etkili bir şekilde kullanmasına uzun bir paragraf ayrılan metinde, “İnternetin teröristlerce suiistimal edilmesiyle mücadele edeceğiz. Son yıllardaki en önemli teknolojik başarılardan biri olan internetin, teröristlerin amaçları için de güçlü bir araç olduğu kanıtlanmıştır” denildi.





İletişim hizmet sağlayıcıları ve sosyal medya şirketlerine, terör ve aşırılık yanlısı içeriklerin tespiti ve onların otomatik olarak kaldırılması konusunda yeni teknoloji ve araçları geliştirme çağrısı yapıldı.





“Ortak değerlerimiz doğrultusundaki yerleşik anlatıların alternatif ve pozitif tanıtımını, ifade özgürlüğü prensibine saygı bakımından destekleyeceğiz” denilen bildiride, terör propagandasına, aşırılıkçı şiddete, aşırılık yanlılarının internet üzerinden insanları etkilemesine, radikalliğe ve şiddet kışkırtmasına karşılık verileceği de belirtildi.





Bu arada, Manchester’da düzenlenen terör saldırısının ardından ülkesindeki güvenlik endişeleri nedeniyle İngiltere Başbakanı Theresa May zirveyi yarıda keserek, ülkesine döndü.





ABD, iklim değişikliği konusunda geri adım atmıyor





Zirvenin yarınki son gününde de ortak bir sonuç bildirisi açıklanacak.





Ancak iklim değişikliği konusunda henüz ortak bir zeminde buluşulamadığı belirtiliyor.





ABD Başkanı Donald Trump ülkesini, 2015’te Paris’te imzalanan iklim değişikliğiyle mücadele anlaşmasından çekmek istiyor.





Ev sahibi Başbakan Paolo Gentiloni, zirvenin ilk gününde kendilerini, önemli konular üzerinde sonuca ulaşmaya yaklaştıran doğrudan ve samimi bir tartışma ortamında bulduklarını, ancak iklim değişikliğine ilişkin ABD Başkanı Trump ile diğer liderlerin henüz fikir birliğine varamadıklarını söyledi.





Bu konunun halen havada asılı olduğunu söyleyen Gentiloni, “Ancak bunu tekrar ele aldığımızda ABD’nin bu anlaşmaya bağlı kalmak isteyeceğinden umutluyuz” dedi.





“Son yılların en zorlayıcı zirvesi”





1998 yılında Rusya’nın da dahil edilmesiyle G8 adını alan birlik, Ukrayna’ya bağlı Kırım’ı işgal etmesinin ardından bu ülkenin üyeliğinin askıya alınmasıyla G7’ye dönüşmüştü.





Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin de katıldığı ve bu yıl 43’üncüsü yapılan zirvenin gündem maddeleri, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik, dış politika, göç sorunu, iklim değişikliği, dünya ekonomisi ve sürdürülebilir büyüme gibi konulardan oluşuyor.





Ocak ayında bu makama oturan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni





ve Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu zirveye ilk kez katılıyor.





Zirvede en büyük tartışmaların, iklim değişikliği ve serbest ticaret üzerinde yaşanması beklentileri vardı.





Zirve öncesi açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da bunun, “son yılların en zorlayıcı G7 zirvesi” olacağını ifade etmişti.





Afrika için özel oturum





İngiltere Başbakanı Theresa May’in katılmayacağı zirvenin ikinci gününde (27 Mayıs) düzenlenmesi planlanan özel bir oturuma, Avrupa’ya yönelik göç akınının en yoğun çıkış noktası olan Afrika ülkeleri Etiyopya, Nijer, Tunus, Nijerya ve Kenya liderleri de davet edildi.





Liderler, klasik müzik konserinde





G7 görüşmelerinin ardından liderler, La Scala filarmonik orkestrasının klasik müzik konserini izledikten sonra akşam yemeğine geçtiler.



