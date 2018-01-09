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(Görüntülü Haber) Fransa ile Çin nükleer enerji ve havacılıkta 50 anlaşma imzaladı

Özge Düzgün / İstanbul, 9 Ocak () - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, nükleer enerji ve havacılık sanayi alanındaki stratejik sektörler de dahil olmak üzere yaklaşık 50 anlaşmaya imza atıyor. Fransa...

Özge Düzgün / İstanbul, 9 Ocak () - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, nükleer enerji ve havacılık sanayi alanındaki stratejik sektörler de dahil olmak üzere yaklaşık 50 anlaşmaya imza atıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'in en güçlü lideri Xi ile önemli bir görüşme yapmak üzere Pekin'e geldi. Kendisini Avrupa Birliği'nin önemli aktörlerinden biri olarak konumlandıran Macron, Xi Jinping ile görüşmelerinden önce Pekin’de bulunan Yasak Şehir'i gezdi.

Macron ve eşi Brigitte’ye, Yasak Şehir'deki eski Çin imparatorlarının kırmızı duvarlı sarayı boyunca yürürken Fransız okulundan öğrenciler ve Fransız tarihçiler de kendilerine eşlik etti.

İki cumhurbaşkanı nükleer enerji ve havacılık sanayi alanındaki stratejik sektörler de dahil olmak üzere yaklaşık 50 anlaşmaya imza atacak. İmza töreninden önce, Çinli online perakende şirketi JD.com, önümüzdeki iki yıl boyunca yüksek kaliteli şarap ve konyak da dahil olmak üzere Çinli tüketicilere iki milyar euro değerinde (2.4 milyar dolar) Fransız malı satacaklarını açıkladı.

Macron, Pazartesi günü yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'ni, tüm kuşkulara rağmen Xi'nin 1 trilyon dolarlık İpek Yolu projesine katılmaya çağırırken, bu girişimin "yeni bir hegemonya" oluşturmamasının gerektiğini uyarısı da yaptı.

Fransız lider, Çinli mevkidaşı ile İpek Yolu projesinin "uzunluğu" hakkında görüştü. Macron, Pekin'de yapay zeka konulu bir foruma da katıldı ve burada "Bunların nasıl yapılacağını göreceğiz" dedi.

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