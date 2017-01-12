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(Görüntülü Haber) Fransa hükümeti Kosova protesto edildi

Enis Tabak/Kosova, 12 Ocak, () - Geçtiğimiz hafta Fransa polisi tarafından gözaltına alınan Kosova’nın eski başbakanlarından muhalefet partisi AAK lideri Ramush Haradinaj’a detsek gösterileri, ülkenin 6 şehrinde eş zamanlı olarak...

Enis Tabak/Kosova, 12 Ocak, () - Geçtiğimiz hafta Fransa polisi tarafından gözaltına alınan Kosova’nın eski başbakanlarından muhalefet partisi AAK lideri Ramush Haradinaj’a detsek gösterileri, ülkenin 6 şehrinde eş zamanlı olarak düzenlendi. Mitroviça, Yakova, İpek, Ferizovik, Gilan ve Prizren’de düzenlenen protesto gösterilerine binlerce vatandaş katıldı. “Haradinaj Kosova’dır”, “Kosova’ya hakaret etmeyin” yazılı pankartların taşındığı protesto gösterilerinde Fransa makamlarından, Kosova’nın özgürlüğü için savaşan Kosova Kurtuluş Ordusu’nun (UÇK) eski komutanlarından Ramush Haradinaj’ın bir an önce serbest bırakması talep edildi. Kosova, Arnavutluk ve ABD bayraklarının dalgalandırıldığı Haradinaj’a destek gösterilerinde yapılan konuşmalarda, Haradinaj’ın Kosova’nın sembolu olduğu belirtildi. Meydanlara akın eden Kosovalılar, Ramush Haradinaj’ın Fransa makamları tarafından gözaltına alınması olayını Kosova’ya yapılan haksızlık olarak niteledi.

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