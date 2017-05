(Görüntülü Haber) Fransa Cumhurbaşkanı Makron’un partisinde Gümüşhaneli bir gencin öyküsü

Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Emmanuel Macron’un ekibinde yer alan Gümüşhaneli Jacob (Yakup) Çelik ’ya başarı öyküsünü anlattı. Gümüşhane’den 70’li yıllarda Fransa’ya göç etmiş bir ailenin 6. ve son çocuğu olan Çelik, “Annem ve babam 2009’da emekli oldu Türkiye’ye kesin dönüş yaptı. Lise yıllarında 16 yaşında siyasete başladım. Küçüklüğümden beri meraklıydım. Kimi çocuk çizgi film izlemeyi,kimi arabalarla oynamayı seçer ama ben daha çok haberleri izler ,Kitap ve gazete okurdum. Türkçem çok düzgün olmasa da iyi Türkçe konuşmayı aileme borçluyum.Babam her zaman eve girdiğimiz andan itibaren aile içinde Türkçe konuşmamızı isterdi.Fransızcayı yasaklardı ki Fransızcamız dışarıda güzel olsun içerde de Türkçemiz düzgün olsun diye.Babama teşekkür ediyorum Türkçemin güzel olmasını sağladığı için.” dedi. Siyasi hayatına nasıl başladığı sorusuna “16 yaşında” diye yanıt veren Çekik şunları söyledi: “16 yaşında mouvmen( mouvement)sosyaliste üye oldum. İl ve ilçe başkanlıklarında görev aldım. 2014’de Louviers belediye başkanlığına aday oldum. Şuan muhalefette meclis üyesiyim. En Marche hareketine ise Emmanuel Macron’u 2015’de ekonomi bakanı iken görmüştüm ve kendisi ile güzel sohbetlerimiz olmuştu. Hareketi kurduğunda bize özel mesajlar geldi. Hareketin kurulmasını bekliyordum. Fransızların bir değişime ihtiyacı vardı. Fransa’da değişim sendromu vardı. Ne sağcılar ne solcular Fransızların hiçbir beklentisine cevap veremediler. İlk zamanlarında Emmanuel Macronla yola çıktık. İki yüz üç yüzlü gruplardan bir sene içinde üç yüz on bin üyeyi geçtik. Kendisini de cumhurbaşkanı yapabildik. Çok mutluyuz ama daha milletvekili seçimleri var. Önemli olan Macron’a çoğunluğu vermek. Parlamenter sistemde bir cumhurbaşkanı seçilip arkasına çoğunluğu alamaması çok zor o yüzden bir aylık bir çalışmamız daha var. İl seçim koordinatörü oldum. Zaten cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de seçim koordinatörü idim. Milletvekilliği aday adaylığı farklı bir yöne çıktı. Çünkü François Bayru MODEM adına yetmiş üye milletvekili adayı daha istiyor, o yüzden belki bu sefer olmadı ama En Marche hareketinde ilk günkü aşkımızla, gücümüzle, enerjimizle devam edeceğiz. Harekette il başkan yardımcısıyım. Bölgemizde iki kişiydik. Şimdi 1700 üyemiz var. Genç bir hareket. Daha çok uzun vadeli hareketimiz.” 18 HAZİRAN’DAKİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİNE ODAKLANDIK “En Marche Hareketi çok şey verecek. Fransızlar otuz yıldır bir sağ parti iktidara geliyor, bir sol parti iktidara geliyordu. Hiçbir şekilde Fransızların günlük yaşantısında bir değişiklik olmadı.Daha kötü tam tersi oldu.Bu gün Fransa’da bir sosyal patlama var.Büyük sorunlar var.O yüzden zaten ırkçıların son on beş yıldır yükselişi de buna vadeli. Macron’a ilk gittiğim zamanda kendisinin Front National (Le Pen’in partisi)ırkçı partiye karşı tek kişi olacağına inanıyordum ve öyle de oldu. Marie Le Pen’i ikinci turda yüzde atmış altı bir oyla yendik. Önemli olan hareketimizin var olması için Macron’nun çoğunluğu almasıdır.18 Haziran’da milletvekili seçimlerimiz var o yüzden bütün gücümüzü şimdi ona odakladık.” “KELKİTE HER YIL GİDİYORUM” “2010’dan 2014’e kadar belediye başkanının özel kabinesinde görev aldım. Kelkit Belediyesi ile projem var. Belediye başkanı Ünal Yılmaz ile iki görüştüm. İlk 2014 ‘de Kelkite gittim. Kendisi ile güzel bir görüşmemiz oldu. O zaman biz seçimlerde kaybettiğimiz için muhalefete düştük. Belediye bizdeydi. Biraz geç davrandık. Kardeş projem var onu yapamadık ama şu anki başkanla da görüşüyorum. Önemli olan Kelkit’i benim olduğum belediye ile kardeş şehir projesini hayata geçirmek. Çok istediğim bir proje. Her sene Kelkit ’e gidiyorum. Sevdiğim bir yer. Topraklarımız. Atalarımızın toprakları. Gitmekte de önem vardır. Projem Kelkit ile… Genç kardeşlerime tavsiyem bulundukları ülkede kendilerini yabancı hissetmesinler. Fransa cumhuriyetinin bir realitesidir. Fransız milleti yetmiş yedi milleten doğan bir cumhuriyettir. Fransa’da herkesin yeri var. Fransa’nın ana temellerinden birisidir eşitlik,laiklik,özgürlük o yüzden arkadaşların kültürüne ortamına girmelerini öneriyorum.Herkese yer var.Bura da okuyan her gencin her tarafta yükselme şansı var. Bunu her tarafta görebiliyoruz. Psikolojik olarak geri atıldıklarını hissetmesinler başarmak için çalışsınlar.”