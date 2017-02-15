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(Görüntülü Haber) Flynn'in istifasını, Trump istedi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() - PAZARTESİ gecesi görevinden istifa eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn'in istifa etmesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Flynn, kendi isteği ile değil, kendisini bu göreve atayan...

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() - PAZARTESİ gecesi görevinden istifa eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn'in istifa etmesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Flynn, kendi isteği ile değil, kendisini bu göreve atayan Başkan Donald Trump'ın tarafından, kendisine olan güveni azaldığı gerekçesiyle görevden alındı. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, ABD Başkan Başkan Donald Trump'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn'ea duyduğu güvenin sarsılmasından dolayı istifasını istediğini söyledi. Spicer, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısına, Flynn'in istifasına ilişkin bilgilendirme ile başladı. Başkan Trump'ın hukuksal kaygı gerekçesi ile olmadığını belirten Spicer, Flynn'in Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich Kislyak'la yaptığı telefon görüşmelerinin yarattığı güven azalmasının önemli ve sürdürülemez bir durum ortaya çıkardığını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin etme töreninden önce 29 Aralık'ta Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak'la görüşmelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunu da gündeme getirdi. Ancak bunu başta Başkan Yardımcısı Mike Pence olmak üzere yetkililerden gizlediği ortaya çıktı. Flynn'in istifası vize ve seyahat yasağı kararnamesini uygulamayacağını açıkladığı için Başkan Donald Trump tarafından görevden alınan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'in, Flynn'in ABD'nin Rusya Büyükelçisi ile yaptığı görüşmelere ilişkin Beyaz Saray yetkililerini yanlış yönlendirdiği ve Ruslar tarafından yönetime şantaj yapılabileceği uyarısı ardından geldi. Emekli General Fylnn, Beyaz Saray'a sunduğu istifa mektubunda, 'Rus Büyükelçi ile yaptığım telefon görüşmesi hakkında farkında olmayarak seçilmiş Başkan Yardımcısı'nı ve öteki yetkilileri eksik bilgilendirdim. Başkan ve Başkan Yardımcısı'ndan özür diledim ve bunu kabul ettiler. İstifamı veriyorum; bu kadar onurlu bir konumda ülkeme ve Amerikan halkına hizmet etmekten onur duydum. Başkan Donald J. Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in oluşturduğu muhteşem ekiple bu yönetim ABD tarihinde en büyük yönetim olarak anılacaktır' dedi. Tartışmaların büyümesinin ardından Pazartesi akşamı görevinden ayrılan Flynn, istifa mektubunda Pence'e ve diğer yetkililere, Rus diplomatla görüşmelerinin içeriğine dair eksik bilgi verdiğini itiraf etmişti. FLYNN'İN İSTİFASI, UYARI HABERLERİNİN HEMEN SONRASINDA GELDİ Spicer, Beyaz Saray hukuk ofisinin, Adalet Bakanlığı'nın uyarısından sonra derhal Başkan Trump'ı bilgilendirdiğini ve Başkan'ın talimatı üzerine konuyu gözden geçirdiğini, bu çalışma neticesinde de bunun hukuki bir sorun oluşturmadığı kanaatine vardığını bildirdi. Spicer, Trump'ın Flynn'e Rusya'ya Amerikan yaptırımlarını Rus diplomatla konuşması yönünde bir talimat vermediğini de aktardı.

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