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(Görüntülü Haber) Finlandiya 100. Yaşında

Ersin Arslan / Helsinki, 1 Ocak () – Finlandiya yeni yıl ile birlikte kuruluşunun 100. Yıl kutlamalarını da başlattı. Başkent Helsinki’nin Meborgartorget Meydanı’nda yeni yılın gelişi kutlamaları ile birlikte, 100 yıl kutlamalarına...

Ersin Arslan / Helsinki, 1 Ocak () – Finlandiya yeni yıl ile birlikte kuruluşunun 100. Yıl kutlamalarını da başlattı. Başkent Helsinki’nin Meborgartorget Meydanı’nda yeni yılın gelişi kutlamaları ile birlikte, 100 yıl kutlamalarına katılanların sayısı gecenin ilerleyen saatlerinde 80 bin kişiye ulaştı. Kotka kentinde de ülkenin kuruluşunun 100 yılı Finlandiya tarihinin en büyük havai fişek gösterileri ile kutlandı. Helsinki’de yapılan 100. Yıl kutlamalarına Finlandiyalı ünlü sanatçılar da verdikleri konserlerle katıldılar. 600 yıl boyunca İsveç’in parçası olan Finlandiya 1809 yılında Çarlık Rusyasının eline geçti. Finlandiya ilk olarak bağımsızlığını 1917 yılında kazandı. Finlandiya’nın 100. Yıl kutlamalarında Kotka kentindeki havai fişek gösterisi

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