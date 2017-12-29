(Görüntülü Haber) Filistinli göstericilere İsrail askeri ateş açtı: 8 yaralı (2)

Ramallah’ın Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrasında çatışmalar şiddetlendi. Çıkan çatışmalarda 8 kişi yaralandı. İsrail askerlerinin müdahalesinde bir gazeteci de vuruldu. Vurulan gazeteci hastaneye kaldırıldı. Gazeteciler ve sağlık ekiplerine de ateş açan İsrail askeri bir taraftan da gaz bombaları ile göstericilere müdahale ediyor. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri yaralıları almak için ambulanslarla ateş altında görev yapmaya çalışıyorlar. Birkaç Filistinli göstericinin Filistin bayrağı açtığı görülüyor. İsrail askerinin çok sayıda gaz bombası attığı, zırhlı araçlarla göstericilere müdahale ettiği görülüyor.