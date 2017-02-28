(Görüntülü Haber) Essen'de sahne alan 'Yok Artık' izleyiciden tam puan aldı

Temel ELCİVAN, ESSEN, 28 Şubat () - Mustafa Şahbaz yönetiminde Almanya'nın Essen kentinde sahnelenen "Yok Artık" adlı tiyatro, seyircisini güldürdü. Yönetmen ve oyuncu Mustafa Şahbaz'ın yazıp yönettiği 'Yok Artık' komedi oyunu, Essen'de bulunan tiyatro salonu Katakomben'de izleyicisiyle buluştu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi, tiyatro ve oyunculuk bölümü mezunu olan Mustafa Şahbaz "Yok Artık" oyununu hem yazıp hemde yönetirken, oyuncu olarak ta sahnede yerini aldı. Mustafa Şahbaz ile birlikte Türkiye'den Aylin Önder Özdemir, Almanya'dan da oyuncu Engin Şahin oyunu sahneledi. Kadın erkek ilişkilerini mizahi bir dille ele alan "Yok Artık" oyuncuları, günlük yaşamda derledikleri kesitlerle tiyatro sevenleri güldürdü. Türk müziğinde yer alan "manda yuva yapmış“ ve "zalim oy gelin“ gibi şarkıların seslendirildiği oyunda Mustafa Şahbaz, sahnede şarkıların sözlerini tekrarlamasıyla seyircileri güldürdü. Oyunda ayrıca sıra dışı soy isimlerin okunması da, salonda kahkahaların atılmasına neden oldu. İlk kez aynı sahnede izleyici karşısına çıkan Mustafa Şahbaz, Aylin Önder Özdemir ve Engin Şahin, sergiledikleri performanslarıyla oyun sonunda bol bol alkış aldı. „Yok Artık" komedi oyunu, Essen'in ardından Hannover'de sahnelendi. Görüntü dökümü -Katakomben'de "Yok Artık" oyunundan bölümler -salonda izleyicilerden kahkahalar ve oyun sonu alkışları