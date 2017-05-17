(Görüntülü Haber) Erdoğan “YPG/PYD terör örgütü” dedi, tercüman “YPG/PYD” diye çevirdi

Beyaz Saray’da gerçekleşen Erdoğan Trump görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında görevli tercüman, Erdoğan’ın sözlerini çevirirken YPG’yi terör örgütü olarak tanımlayan cümlesini değiştirerek ‘terör’ sözcüğünü çevirmedi ve sadece “YPG” dedi. Tercüman, Erdoğan'ın "Özellikle YPG-PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir" sözlerini, “Bölgede YPG/PYD’nin dikkate alınması kesinlikle kabul edilemez, bu bizim vardığımız küresel anlaşmaya da uygun değildir” olarak çevirdi.