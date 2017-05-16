Washington, 16 Mayıs, () - Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasından sonra, heyetlerarası görüşmeye geçildi.
(Görüntülü Haber) Erdoğan-Trump, heyetlerarası görüşmeye geçti
Washington, 16 Mayıs, () - Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasından sonra, heyetlerarası görüşmeye geçildi.
16 Mayıs 2017 Salı 22:54
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