(Görüntülü Haber) Erdoğan, NATO Karargah binasının devir teslim törenine katıldı

Devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çekildi ve devrir teslim töreni gerçekleştirildi. NATO'ya ait uçaklar tören alanında gösteri uçuşu düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargah binasının devir teslim törenine katıldı. Liderler burada aile fotoğrafı çektirdi. Resepsiyon sonrasında yeni NATO Karargah binasının devir teslim töreni yapıldı. Tören Jens Stoltenberg’in açılış...
25 Mayıs 2017 Perşembe 20:49
Devlet ve hükümet başkanlarıyla aile fotoğrafı çekildi ve devrir teslim töreni gerçekleştirildi. NATO'ya ait uçaklar tören alanında gösteri uçuşu düzenledi.
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