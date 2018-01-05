(Görüntülü Haber) Erdoğan: Fransa ile dostluğumuzun yaptığımız anlaşmalarla güçlenerek devam ettiğini görüyorum -1

Gülten Özbey / Paris, 5 Ocak () – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile göreşmeleri sonrasında birçok alanda anlaşmalar yapıldığını belirterek, "Bu ziyaretimizde 500 yılı aşkın mazisi olan dostluğumuzun bugün çok daha farklı bir şekilde, attığımız adımlarla yaptığımız anlaşmalarla güçlenerek devam ettiğini görüyorum" dedi.



İki liderin görüşmesinin ardından, Türkiye ile Fransa ve İtalya arasında savunma sanayinde Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi anlaşması imzalandı. Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosam ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, konsorsiyumun Aselsan ve Roketsan ile ortak çalışma yürütmesini öngörüyor. Konsorsiyum, İtalya-Fransa-Türkiye'nin dâhil olduğu hava savunma sisteminin 2020'lerin ortalarında üretileceğini ve geliştirileceğini duyurdu. Sistem hayalet uçaklara, insansız hava araçlarına ve füzelere karşı savunma amaçlı kullanılacak. İki liderin de katıldığı törende, Türk Eximbank ve BPIFrance Assurance Export arasında karşılıklı reasürans anlaşması ve Türk Hava Yolları ile Airbus arasında mutabakat zaptı imzalandı.



Erdoğan, Élysée Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu:



"Bu ziyaretimizde 500 yılı aşkın mazisi olan dostluğumuzun bugün çok daha farklı bir şekilde, attığımız adımlarla yaptığımız anlaşmalarla güçlenerek devam ettiğini görüyorum.



"Askeri ekonomik ticari kültürel, bütün bu alanları kapsayacak görüşmeler yaptık. Türkiye Fransa ilişkilerini, bölgesel ilişkileri, ciddi anlamda değerlendirme fırsatı bulduk.



"Herşeyden önce AB sürecinde sene 63, sene 2017; Türkiye bu kapıda bekletilen bir ülke.



"Ve Fransa AB’nin önemli bir ayağını oluşturuyor.



"Türkiye gibi başka bir ülke Avrupa içerisinde yok. Gerekçe de sunamıyorlar.



"Ve öyle ki, ilk zamanlar 15 fasıl üzerinden engellerken, fasılların sayısı 35’e çıktı.



"Yine daha sonra farklı bir yaklaşımla açıldı fakat kapatılmadı; hala da yaşıyoruz.



"Bu bizi de milletimi de yoruyor. Belki de bizi bir karara doğru sürükleyecektir.



"Zira sürekli olarak 'Ne olur, artık bizi de alıverin' diyecek halimiz yok.



"Askeri alanda birbirimize güç katıyor; bugün burada Eurosam’la ilgili bir anlaşmayı da imzalamış olduk.



"Bir diğer NATO ülkesi İtalya’yı da içine alacak şekilde üçlü bir anlaşmaya imza atmış olduk. Şimdi sıra süratle üretime geçmek.



"Gıda ile ilgili adım da bana göre önemli.



"Bu, Türkiye 20 milyar euro gibi bir ticaret hacmine ulaşabilmektir hedef.



"Türkiye Fransa el ele verdiği zaman ulaşılamayacak bir hedef değildir. Bütün mesele ilgili bakanlarımızın, ilgili birimlerimizin, ticaret odalarımızın atacakları adımdır.



"Bir de üçüncü anlaşma çok büyük önem arz ediyor. Buna hayırlı olsun demekten başka bir şey düşmez bize;



her iki ülke için de hayırlı olsun.



"Her iki ülkenin Exim bankları da adım atmış bulunuyor. Bundan da beklentilerimiz çok çok farklı.



"Fakat en önemli konu terörle mücadele konusudur; Biz 35-40 yıldır çok ciddi bedeller ödedik. Fransa’nın da ödediği bedelleri biliyorum.



"Fakat Türkiye’de şu anda Suriye’den gelen mültecilerin sayısı 3.5 milyona ulaşmıştır.



"Bu insanlar 260-270 bin insan da çadırlarda ve konteyner kentlerde yaşıyor. Şimdiye kadar 30 milyar dolar harcama yaptık.



"AB söz verdi ama yerine getirmedi. Kendileriyle görüştüğümüzde verdik vereceğiz. Şimdiye kadar verdikleri rakam 900 milyon euro.



"Aynı zamanda mülteciler 600 milyon dolar oldu; o da ciddi bir meblağ değil.



"Fakat biz yine de geri adım atmayacağız ve en büyük desteği vermeye devam edeceğiz: Çünkü buna insani açıdan bakıyoruz.



"Frasa’da 700 bin nüfusu olan soydaşlarımız var entegre olmuşlar. Onların köprü görevi görmesi de bizi ayrıca mutlu etmektedir.



"Suriye’yi Irak’ı, Filistin’i görüştük. İsrail-Filistin ilişkinlerini görüştük. İki devletli bir çözümü görüştük.



"Biz olaylara duygusal yaklaşmıyoruz, ama olayları değerlendirirken hakkın teslim edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.



"Güçlüyüm, o zaman haklıyım; olmaz güç haktan gelir... Haklıysanız güçlüsünüz. İşte bunun örneklerini de görmüş olduk.



"Libya’da ve Mısır’da aynı sıkıntılar yaşanıyor. Bir el devamlı buraları karıştırıyor. Körfez’de bazı karışıklıklar oldu.



"Gerçekten dostum Macron bu süreçte buralarla görüşmelerimiz oldu.



"Kudüs’e ilişkin konularda da Fransa ile yakın istişare içinde olacağız. Suriye konusunda fikirdaş ülkelerle bir araya gelmesi ve müşterek adımları nasıl atacağımızı belirleyeceğiz.



"Bir diğer konu da Fransa’da FETÖ mensuplarına yönelik hassasiyet büyük önem arzediyor. PKK aynı şeklde Fransa’da kurumsallaşıyor.



"Buralardaki hassasiyet gözden kaçırılırsa yarın sıkıntısı çok daha ağır olacaktır. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz’da 251 şehidimiz oldu; 2193 vatandaşımız gazi oldu.



"Bu terör örgütü bize ödetti. Artık dostlarımız aynı bedeli ödesin istemiyoruz. FETÖ’yle de, PKK’yla da, DAEŞ (IŞİD) ile de aynı mücadeleyi veriyoruz.



"Türkiye bir hukuk devletidir; dolayısıyla Türkiye’de yargı bağımsızdır. Yargı kararını kendisi veriyor.



"Ben adalet bakanımızdan onlarla ilgili bilgileri kendilerine göndereceğim.



"Fakat terör kendi kendine oluşmuyor. Terörün bahçıvanları vardır.



"Onlar gazetelerin köşelerinden bu bahçeleri sularlar. Gün gelir bu insanlar karşınıza terörist olarak çıkarlar.



"Temenni ederim ki Fransa böyle bir bedeli ödemez."