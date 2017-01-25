(Görüntülü Haber) Erdoğan: FETÖ terör örgütünün Madagaskar’da uzantıları bulunuyor (4)

Madagaskar- Türkiye iş forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülkenin ticari ilişkilerini değerlendirdi. Marmaray , Avrasya Tüneli, 3. Havalimanı projelerine değinen Erdoğan, “Bölgemizdeki bir çok ülkeyle ortak projeler geliştiriyor verimli işbirlikleri yapıyoruz. Tecrübelerimizi siz dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyarız kıskançlık değil. ‘Hazu tu kan si ba al’ yani bizde tek ağaçtan orman olmaz, el birliği güç birliği yapılmadan başarıya ulaşılmaz. Bu sebepten hem ekonomik hem diplomatik gücümüzü dostlarımızla paylaşmaya önem veriyoruz. Madagaskar’ı dost bir ülke olarak görüyoruz.” dedi. TİCARET HACMİNİN GERÇEK POTANSİYELİNİ YANSITMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM “Ülkelerimiz arasındaki mevut ikili ilişkilerin özellikle de ticari alanda gerçek potansiyelimizi yansıtmadığını düşünüyorum. 2000’li yılların başında 12 milyon dolar olan ticaret hacmimiz 2013 yılında 5 kat artarak 64 milyon dolara ulaştı. Halen bu rakam 60 milyon dolar civarında seyrediyor. Bu rakama ulaşılmış olması elbette sevindiricidir. Aramızdaki potansiyel düşünüldüğünde burada çok küçük bir rakamdan söz ettiğimizi de biliyoruz.” THY İHRACATIN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNUYOR “Türk Hava Yolları’nın 2015 yılı Aralık ayından bu yana İSTANBUL- ANTANANARİVO seferlerini sürdürüyor olması iş adamlarımız arasındaki ilişkileri kolaylaştıracaktır. İstanbul’dan Madagaskar’a Madagaskar’dan İstanbul’a gidiş gelişler bundan sonra çok daha kolay olacaktır. THY’nin kargo taşımacılığı da ada ülkesi olan Madagaskar’ın ihracatının gelişmesine katkıda bulunuyor. THY’nin Madagaskar’da güçlenen varlığı her geçen gün güçlenen varlığı, ilişkilerimizi geliştirme irademizin en somut göstergelerinden biridir.” ENERJİNİN OLMADIĞI YERDE MEDENİYETTEN SÖZ EDİLEMEZ Türkiye’nin özellikle inşaat alanında kıta genelinde ve dünyada çok büyük bir üne sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Madagaskar’ın alt yapı ve üst yapısına büyük katkı sağlayacağını söyleyerek AKSA şirketinin ülkedeki tek yatırımcı olduğunu kaydetti. “Enerjinin olmadığı yerde medeni olmaktan söz edilemez” diyen Erdoğan, Madagaskar’ın özellikle enerji alanında yağmuru bol olan bir ada olduğunu vurgulayarak “Madagaskar’da Hidro elektrik ve rüzgar santrallerinin yapımına girilebilir” dedi. GÜMRÜK UYGULAMALARINDA KOLAYLIKLAR SAĞLAYABİLİRZ “Ülkemizdeki tarım ve hayvancılık tekniklerinin bir tarım ülkesi olan Madagaskar ile paylaşılmasın da önemli olduğunu düşünüyorum” diyen Cumhurbaşkanı, iş adamlarının bu alanlarda da adım atabileceğini kaydetti. Tekstil alanında serbest bölgelerde “Avrupa ve ABD pazarına girmek için Madagaskar’ın özel anlaşmaları bulunuyor” diyerek, bu alandaki çalışma yapacak iş adamlarının önünü açmak adına kolaylık sağlayabileceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı gümrük konusuna da değindi. “Gümrük uygulamalarında karşılıklı kolaylıklar yapabiliriz. Kazan-Kazan ilkesi temelinde ikili ticaret hacmimizin artmasını sağlayacak adımları desteklemekte kararlıyız.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılıklı işbirliğinin tekelci duygulardan uzak samimiyet temelinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti. FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MADAGASKAR’DA UZANTILARI BULUNUYOR Madagaskar’da FETÖ yapılanmasına karşı uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin 15 Temmuz’da nasıl bir darbe girişimine maruz kaldığını biliyorsunuz. Bu alçak girişimde bulunan FETÖ terör örgütünün maalesef Madagaskar’da da uzantıları bulunuyor. Bunların ne derece tehlikeli olduklarını biz bizzat yaşayarak öğrendik. Madagaskar’daki yapılanmalarına ilişkin özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirdik ve belli adımların atılacağına inanıyorum. Bizim sizden bir ricamız olacak adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağları olmayan, büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan herhangi kuruluşa özellikle de iş adamları derneklerine lütfen itibar etmeyin.” dedi.