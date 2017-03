(Görüntülü Haber) Eide: “Müzakerelerin gidişatına ve adanın yeniden birleştirilip birleştirilmeyeceğine gelecek haftalarda karar verilecek”

Ali Ruhluel, Lefkoşa, 5 Mart () - KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile müzakerelerin yeniden başlaması için temaslar yapan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, bugün biraraya geldi. Eide görüşme sonrasında basına açıklama yaptı ve soruları yanıtladı. Uzun ve önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Eide, müzakere süreciyle ilgili zor günler yaşandığını ve doğrudan müzakerelerden değil dıştan kaynaklanan sorunlar yaşandığını, Enosis plebisitinin anılması oylamasının ciddi problem yaratığını, bunun üstesinden gelmenin yollarını aradıklarını aktardı. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, müzakereler konusunda gelecek haftaların belirleyici olacağını söyledi ve müzakerelerin gidişatına ve adanın kaderinin, yani adanın yeniden birleştirilip birleştirilmeyeceğine gelecek haftalarda karar verileceğini söyledi. Şimdi “Adanın birleşmesini istiyor muyuz ve bunun için, nihayete gitmek için gerekeni yapmaya hazır mıyız” şeklindeki büyük soruyu sorma zamanı olduğunu dile getiren Eide, güvenle alakalı konular ve somut fikir ayrılıklarına rağmen Kıbrıs sorununu çözmenin mümkün olduğunu söyledi. İlerleyen günlerde atılacak adımların, müzakerelerin yeniden başlaması konusunda yararlı olacağını düşündüğünü ifade eden Eide, her iki liderle de görüştüğünü ve hemen olacak gibi görünmese de her ikisinin de müzakerelerin devamı için bir yol bulma hususunda istekli olduklarını söyledi. “Liderler yeni bir metodoloji konusunda istekli” Liderlerin henüz çözümlenmemiş ve aylardır masada duran konularda daha hızlı bir uzlaşma sağlayacak yeni bir metodoloji konusunda da istekli olduğunu ifade eden Eide, Cenevre sonrasında bir dizi görüşme gerçekleştirildiğini ancak önemli bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Yaşanan kriz öncesinde görüşmelerin kötü gitmediğini ancak bazı önemli konularda sonuç alma noktasında biraz yavaş olunduğunu dile getiren Eide, hem kendisinin hem de liderlerin bazen daha büyük konulara harcanabilecek zamanın ufak konulara harcandığı düşüncesi taşıdıklarını belirtti. Eide, şimdi yapıcı bir şekilde müzakereler başladığı zaman, zamanın nasıl organize edilebileceği ve temel konuların üzerinden geçip aralarında bağlantının ele alınabileceğiyle ilgili yeni fikirler üzerinde durduklarını söyledi. Krizlerde ya her şey iyice kopacak ya da krizi fırsata dönüştürecek şekilde çalışılabileceğini anlatan Eide, her iki liderin de ikincisini istediğini düşündüğünü kaydetti. “BÜYÜK SORUYU SORMA ZAMANI” Şimdi “Adanın birleşmesini istiyor muyuz ve bunun için, nihayete gitmek için gerekeni yapmaya hazır mıyız” şeklindeki büyük soruyu sorma zamanı olduğunu dile getiren Eide, güvenle alakalı konular ve somut fikir ayrılıklarına rağmen Kıbrıs sorununu çözmenin mümkün olduğunu söyledi. Zaman zaman fazla iyimser olmakla eleştirildiğini anlatan Eide, iyimserliğinin nedeninin liderler seviyesinde, Rum lider Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Akıncı’da var olduğunu tespit ettiği çözüm isteği ve birbirlerine olan güven ile ilişkileri olduğunu söyledi. Aynı ilişki ve güvenin toplumlar arasında kurulmasının biraz daha komplike olduğunu kaydeden Eide, ancak bunun gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Eide, verecek yeni bir haberi olmadığını ancak müzakerelerin en erken zamanda devam etmesinin ve başladıktan sonra da zamanın bu yılın ilk aylarındakinden daha verimli bir şekilde kullanılmasın yollarının bulunması için çalışmalarına devam edeceklerini de söyledi. Eide bir soru üzerine müzakereler başladıktan sonra bir konferans beklentisi içerisinde olduklarını ancak bunun mart ayında olacağının söylenemeyeceğini, önemli olanın bir konferans düzenlemek değil, verimli ve iyi bir konferans gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.