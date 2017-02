(Görüntülü Haber) Eide, KKTC Cumhurbaşkanı ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, dünkü liderler görüşmesindeki krizin ardından bir araya geldi. Görüşme sonrası BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide açıklamalarda bulundu. Eide gerilemenin bir fırsatsa dönüştürülmesinin önemli olduğunu kaydetti BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide yaşanan gerilemenin bir fırsatsa dönüştürülmesinin önemine işaret etti. Eide, bunun gerçekleştirilebileceğine inandığını ve kendisinin de elinden geleni yapacağını kaydetti ancak sürecin Liderler tarafından yürütülen bir süreç olduğunu da vurguladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’i bugün yaşananlarla ilgili bilgilendirdiğini ve onun da durumun olumlu bir noktaya çekilmesi için elinden geleni yapmasını istediğini söyleyen Eide, Guterres’in bu gibi gerilemeler yaşanmasının zaman, zaman mümkün olduğunu kendisine hatırlattığını kaydetti. Müzakerelerde zor bir zaman içerisinde bulunduklarını kaydeden Eide, bunun müzakereler haricindeki konulardan, Kıbrıslı Türk ve Rum toplumlarını bölen geçmişin zor ve 2 toplum arasındaki güveni erozyona uğratan konularından kaynaklandığını söyledi. Eide, kendisinin ve iki liderin görüşünün bugünkü görüşmeyi havayı temizleme, bu konuları geride bırakıp ilerlemek için kullanmak yönünde olduğunu; bunu yapmaya da başladıklarını ancak bir noktada geçmişte acılar yaşatan konuların tıkanma yarattığını belirtti. Eide, bu noktada, Akıncı’nın kendisinin de ifade ettiği gibi toplantıyı terk edip Cumhurbaşkanlığı’na gelmeyi doğru bulduğunu savundu. “Gelinen noktada nasıl ilerlenebileceği önemli…” Gelinene noktada nasıl ilerlenebileceğinin önemli olduğunu ve iki liderin de müzakere sürecini durdurmak değil devam ettirmek yönünde taahhütleri bulunduğunu kaydeden Eide, Akıncı’nın bu toplantıda ifadesini yinelediğini Anastasiadis için de bunun geçerli olduğunu ifade etti. Müzakere sürecinin çöküntüye uğramasını ve müzakerelerde elde edilen ilerlemenin yıkılmasını isteyen bazı çevrelerin yaşanan bu gerilemeyi ilerleyen günlerde kullanabileceğini ifade eden ve çözüm isteyen ve istemeyenler arasında bir tartışma yaşanabileceğini belirten Eide, Liderlerin sorunun çözümü için uğraş verme kararı aldıklarını, BM’nin de yardımını istediklerini, bunun önemli olan nokta olduğunu söyledi. “Çözümü isteyen ve istemeyen Kıbrıslılar karşı karşıya gelebilir” Her iki toplumda da geçmişte yaşanan ve haklı nedenlerle duygusal hassasiyetler yaratan noktaların kullanılıp müzakerelerde gerileme yaratmaya çalışanlar olabileceğini, çözüm istemeyen çevreler arasına iş birlikleri geliştirilebileceğini ve bunların çözüme yönelik uğraşları zorlaştıracağını ifade eden Eide, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar’ın değil, adanın birleşmesini isteyen “Kıbrıslılar” ile istemeyen “Kıbrıslılar”’ın karşı karşıya gelebileceğini savundu. Eide yapılması gereken doğru şeyin ne olduğunu söylemenin kendi görevi olmadığını, böyle bir durumda zaten çözümlemeleri gereken müzakere konuları da varken Liderler’in çok zor durumda olacağını söyledi. “Yapılması gereken geleceği konuşmaya yönelmek…" Eide, her iki toplumun da geçmişte acılar yaşadığını, bunları yarıştırmak ve karşılıklı suçlamalar yerine yapılması gerekenin nereye gidilmek istendiğine ve geleceği konuşmaya yönelmek olduğunu vurguladı. Tüm ilgili taraflarla her iki toplumun kabul edebileceği güvenlik ve garantiler üzerinde çalıştıklarını da hatırlatan Eide, ilerlemek ve çözüm fırsatını değerlendirmek gerektiğini kaydetti. Görüntü Dökümü: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, görüşmeleri BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin görüşme sorası açıklamaları