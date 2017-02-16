(Görüntülü Haber) ‘Efes Express’ konsepti ilk restoranını açtı

Gonca Yağcı, Londra / 16 Şubat () - İngiltere’de Türk restorancılığının ilklerinden olan Efes, yeni konsepti Efes Express’in ilk, restorant zincirinin dördüncü şubesini hizmete açtı. Efes Express, Londra’nın finans merkezi City bölgesinde ve moda dünyasının kalbinin attığı Brick Lane’de İbrahim Uzun, Kazım Akkuş ve Sanjeev Chawla ortaklığında servis verecek. Pazar günü yapılan ve İngiltere ile Türkiye’den seçkin davetlilerin hazır bulunduğu Efes Express’in açılış kurdelasını, firmanın ortakları Kazım Akkuş, Sanjeev Chawla, İbrahim Uzun, Enfield Belediye Meclisi Üyesi Ersin Çelebi, Türkiye’den Hafız Mustafa’nın sahipleri Avni Ongunlar ve Emre Ongunlar, turizm sektöründen Coşkun Aksu ile gazeteci Bora Paran, birlikte kesti. İngiltere’deki 1975 yılında açılan ve ilk Türk restaurantlarından olan Efes, Londra kent merkezinde geçtiğimiz yıla kadar iki şubesiyle hizmet verdi. Kurucu ortağı Kazım Akkuş ve İbrahim Uzun ortaklığında yeni yapılanmayla büyümeyi hedefleyen Efes Group, restorantlar zinciri oluşturmak amacıyla doğu Londra’da açtığı üç şubenin artından, ‘fast food’ konseptinde ‘Efes Express’ adı altında ilk, toplam olarak ise dördüncü şubesi ile bölgede ‘gelecek vadeden marka’ olma yolunda yeni bir adım attı. Hedef bayilik oluşturmak Açılışta konuşan Efes Group CEO’su İbrahim Uzun, Efes markası altında ‘Efes Express’in ilk şubesinin hizmete açıldığını belirterek, “Bu yeni konseptimizin ilk şubesi. Amacımız Efes Express’i franchise haline getirmek ve hizmete açtığımız bu ilk şubemiz buna örnek olarak hazırlandı. Bundan sanraki süreçte, başka bölgelerde bu zincirin halkaları genişleyecek. Diğer restorantlarımızdan farkkı, sınırlı sayıda oturma yeri olmakla birlikte oturmalı restorant degil, fast food şeklinde düzenledik. Londra’nın doğu bölgesinde kapasitemizi doldurduğumuzu düşünüyoruz. Bundan sonra, Londra’nın West End bölgesine ve talepler doğrultusunda diğer bölgelerde de Efes Express zincirleri hizmet verecek. Diğer Efes Restaurantlarla birlikte dört şubeye ulaştık. Ayrıca bir diğer dört ayrı şubenin de projesi devam ediyor. Birkaç hafta içerisinde onların dekorasyonları da başlayacak” dedi. Efes tescilli bir marka, bu ismi kullanmasınlar İbrahim Uzun, Efes’in tanınmış bir marka olduğu için özellikle son zamanlarda ‘Efes’ adıyla birçok yeni restaurant açıldığını gözlemlediklerini hatırlatarak, “Efes adıyla işyeri açanlar yanlış yapıyor” diyerek uyarılarda bulundu. ‘Efes’en tescilli ve kendi markaları olduğunun altını çizen Uzun, “Şu anda farklı bölgelerde Efes adıyla restorantlar açılıyor. Efes ismi bize ait tescilli markadır. Aynı ismi kullananlar bunu yapmasınlar çünkü konu mahkemeye yansıyor ve isimlerini değiştirmek zorunda kalacaklar. Boş yere mahkeme masrafı yapmasınlar, bizim de zamanımızı almasınlar. Çünkü bu marka bize ait. İki taraflı zarar görmesin. Herkes kendi markasını oluştursun. Bizim amblemimiz ve ismimizi bundan sonra kimse kullanamayacak. Aynı ismi kullananlar bizim reklamımızı apıyorlar ama bazı kötü imaj oluşturanlar da oluyor. Efes adıyla işyeri açanlarla ilgili mahkeme girişimleri başlatıldı. Bunu da buradan bildirmek isterim” şeklinde konuştu. Efes Express’in üçüncü ortağı Sanjeev Chawla da yaptığı değerlendirmede, İbrahim Uzun ve Kazim Akkuş ile birlikte iş ortaklığı yapmaktan duyduğu memnuniyeti, “Onlarla birlikte çalışmaktan memnunum. Ben 1990 yılından bu yana Efes restorantların müşterisiydim. Gün gelip onlarla ortak iş yapacağım aklımdan geçmezdi ama şimdi birlikteyiz ve ben birlikte iş yapmaktan dolayı mutluyum” sözleriyle dile getirdi. Efes Express’in açılışına iş, medya, emlak, gıda ve farklı sektörlerden geniş ve yoğun katılım oldu. Açılışta, davetlilere yeni konseptin ürünlerinden ikram edildi.