(Görüntülü Haber) Edirne Valisi Özdemir Kosova’da sanat festivalinin açılışı gerçekleştirdi

Enis TABAK / Prizren, 21 Mayıs () - Kosova'da bu yıl 15'incisi gerçekleşen Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali, çok sayıda üst düzey davetlinin katılımıyla başladı. Kosova'da Türk dilini ve kültürünü yaşatmak amacıyla 15 yıl önce ilk kez düzenlenen 'Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali', bu yıl Edirne Valisi Günay Özdemir ve çok sayıda üst düzey davetlinin katılımıyla açılışı gerçekleşti. 20 - 24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival kapsamında Kosova'ya gelen Edirne Valisi Günay Özdemir 'ya yaptığı açıklamada Kosova'da bulunmaktan ve bu tür önemli bir festivale katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prizren'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlileri Doç. Dr. Birsen Çeken, Doç. Dr. Çağatay Akengin ve Doç. Dr. Gültekin Akengin’in resim sergilerinin açılış kurdelesini kesen Edirne Valisi Günay Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit ile Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Priştine Müdürü Ülker daha sonra resim sergisini gezdiler. 15. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali'nde yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlileri, Kosova'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler. Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali Tertipleme Komitesi Başkanı Ethem Baymak da, Balkanlar'da Türkçe'nin yaşatılması amacıyla başlatılan şölenin amacına ulaştığını söyledi. Vali Özdemir Kosovalı minik Eylül'e hayran kaldı Sergide flüt çalan Kosovalı ilkokul öğrencisi Eylül Sakka'nın yanına gelen Vali Özdemir, Yunus Emre TKM Müdürü Mehmet Ülker'i yanına çağırarak Eylül'e sahip çıkılması gerektiğini söyledi.