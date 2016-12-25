(Görüntülü Haber) Düşen Rus uçağı... 1 yolcunun cesedine ulaşıldı

Siyamend KAÇMAZ, RUSYA () - Rusya Savunma Bakanlığı'nın Tu-154 uçağı Karadeniz'de düştü. Uçağın parçaları Soçi'nin Karadeniz kıyısından 5,5 kilometre uzaklıkta bulunduğu; 1 yolcunun cesedine ulaşıldığı belirtiliyor. Uçakta 91 kişinin bulunduğu bildirildi. "Düşen uçakta sanatçılar ve Rus basın mensupları vardı" Rusya savunma bakanlığı basın departmanından yapılan açıklamaya göre düşen uçakta bulunanlar Suriye'deki Rus hava üssü Hmeymim'de bulunan Rus Hava Kuvvetleri'nin yeni Yılını kutlamak için giden Rusya Silahlı Kuvvetleri, sanatçılar ve çeşitli Rus basın mensuplarından oluşuyordu. Rus resmî haber ajansı Ria Novosti'nin verdiği habere göre uçağın pilotaj veya teknik arızadan dolayı düşmüş olabileceği belirtildi.