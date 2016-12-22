Engin Akgürbüz / Lyon, 22 Aralık, () - Fransa'nın Normandiya bölgesinde "elektrik üreten yolun" ilk kilometresi hizmete girdi. Deneme amaçlı yapılan, fotovoltaik kaptörlü bloklardan üretilen ve dünyada bir ilki oluşturan 1 kilometrelik yol, Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal tarafından hizmete sokuldu. Bu tür "çevre dostu" yolların Fransa genelinde çoğaltılmasını arzuladığını söyleyen Fransız bakan dünyada bir ilk olan bu bir kilometrelik yolun "çok umut verici" olduğunu belirtti. Güneş enerjisiyle elektrik üreten yolun ilk kilometresinin 5 milyon avroya mâl olduğu belirtildi.
(Görüntülü Haber) Dünyanın ilk "elektrik üreten yolu" Fransa'da hizmete girdi
Engin Akgürbüz / Lyon, 22 Aralık, () - Fransa'nın Normandiya bölgesinde "elektrik üreten yolun" ilk kilometresi hizmete girdi. Deneme amaçlı yapılan, fotovoltaik kaptörlü bloklardan üretilen ve dünyada bir ilki oluşturan 1 kilometrelik...
22 Aralık 2016 Perşembe 19:23
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