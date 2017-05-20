İstanbul, 20 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump bugün ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.
(Görüntülü Haber) Donald Trump Suudi Arabistan'da
İstanbul, 20 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump bugün ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.
20 Mayıs 2017 Cumartesi 14:35
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