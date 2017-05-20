(Görüntülü Haber) Donald Trump Suudi Arabistan'da - 2

İstanbul, 20 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump bugün ilk yurt dışı gezisini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor. Trump Türkiye saati ile 10.10 sularında Riyad'a indi. Trump'ı Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud havalimanında kırmızı halıyla karşıladı.

Melania Trump başı açık bir şekilde siyah ve uzun bir kıyafet ile uçaktan indi.



Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretine kızı Ivanka Trump da katılıyor. Ivanka Trump tıpkı First Lady gibi kapalı bir kıyafet tercih etti.

Trump, temasları çerçevesinde başkent Riyad'da 3 ayrı zirveye katılacak.