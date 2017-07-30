(Görüntülü Haber) Diskoteğe silahlı saldırı... Saldırganın kimliği belli oldu

Bu sabaha karşı saat 4.30 sıralarında Almanya’nın İsviçre’ye sınır olan Konstanz kentinin sanayi bölgesinde ‘Grey Club’ gece kulübü ve diskoteğe makineli tüfekle saldıran 34 yaşındaki saldırgan olay yerinde çıkan çatışmada polis tarafından vuruldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan saldırgan kurtarılamadı. Saldırganın Iraklı olduğu; polis tarafından bilinen bir kişi olduğu belirtildi. Gece klübüne ateş açan saldırgan bir kişiyi öldürdü, üçü ağır olmak üzere çok sayıda kişiyi de yaraladı. Bazı görgü tanıkları saldırganın yalnız olmadığını iddia etti. Polis olay yerinde araştırmalarını kurt köpekleri, helikopterle sürdürüyor. Çatışmada bir polisin yaralandığı öğrenildi.