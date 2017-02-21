Ali Ruhluel / Lefkoşa, 21 Şubat () - Temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü. Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Çavuşoğlu, ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından müzakere heyeti ve Dışişleri Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla heyetler arası görüşmeye geçilecek. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 13:30’da Çavuşoğlu onuruna vereceği öğle yemeğinin ardından, 14:45’te KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarının katılımıyla müzakerelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapılacak. Toplantıların ardından Çavuşoğlu ile Akıncı ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ve KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber ile de görüşecek. Çavuşoğlu Temaslarının ardından akşam saatlerinde yurda dönecek.
(Görüntülü Haber) Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
Ali Ruhluel / Lefkoşa, 21 Şubat () - Temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü. Çavuşoğlu, Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm...
21 Şubat 2017 Salı 13:06
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.