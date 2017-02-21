Ali Ruhluel/ Lefkoşa 21 Şubat () - KKTC’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin temaslarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından ise müzakere heyeti ve Dışişleri Bakanlığı heyetlerinin katılımıyla heyetler arası görüşmeye geçildi. Çavuşoğlu ve Akıncı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Görüntülü Haber) Dışişleri Bakan Çavuşoğlu KKTC'de temaslarını sürdürüyor
Ali Ruhluel/ Lefkoşa 21 Şubat () - KKTC’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm müzakerelerinin bulunduğu aşamaya ilişkin temaslarda bulunuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilk olarak...
21 Şubat 2017 Salı 15:30
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