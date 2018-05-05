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(Görüntülü Haber) Depresyon tedavisi intihar olaylarını azaltıyor

Taner Tüzün / Nürnberg, 5 Mayıs () – Almanya’nın Nürnberg kentinde yapılan 7. Anti-Depresyon gününde, ağır vakaların intihara yol açabileceği ve tedavinin önemi vurgulandı. “Depresyona Karşı Nürnberg Girişimi” adlı kuruluş,...

Taner Tüzün / Nürnberg, 5 Mayıs () – Almanya’nın Nürnberg kentinde yapılan 7. Anti-Depresyon gününde, ağır vakaların intihara yol açabileceği ve tedavinin önemi vurgulandı. “Depresyona Karşı Nürnberg Girişimi” adlı kuruluş, Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül himayesinde yedinci kez Anti Depresyon paneli düzenledi. Nürnberg Psikiyatri ve Psikoterapi Kliniğinde görevli, Sosyal Pedagog ve aynı zamanda Nürnberg Belediyesi Meclis Üyesi Aynur Kır, depresyon hastalığının bütün kültürlerde görüldüğünü anlattı. Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül ise, bu gibi etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı ve tedavinin önemine değindi. Depresyon dünyada birinci sırada Depresyona karşı Nürnberg Girişimi Başkanı Başhekim Dr .Wolf -Dietrich Braunwarth, depresyon hastalığının dünyada üçüncü sırada yer alırken, birinci sıraya çıktığını vurguladı ve, Almanya’da dört milyon kişinin depresyon hastası olduğunun altını çizdi. Çocuk ve ergenlerde depresyon hastalığı Hamm Üniversitesi’nden Dr .Metin Toker, slaytlar eşliğinde çocuk ve ergenlerde depresyon hastalığı, tanısı ve belirtileri konusunda geniş bilgi verdi. Berlin’den Çocuk ve Ergen Psikoterapisti Kadir Kaynak da depresif rahatsızlıklarla birlikte, gençlerde oluşan davranış ve içsel bozukluklar, aile içi ilişkiler ve tedavileri konusunda dinleyicileri bilgilendirdi. Depresyon ruhsal bir hastalık Konuşmacılar özellikle, depresyonun ruhsal bir hastalık olgunun altını çizerek, kendini değişik belirtilerle gösterdiğini, bitkinlik, hafıza zayıflığı, ilgi kaybı, üzüntü ve kederin yanı sıra, uyku sorunundan beden ağrılarına kadar uzanan belirtiler sergilediğini belirttiler.

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