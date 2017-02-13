(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır” 3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ortadoğu’daki duruma ve Suriye’deki gelişmelerle konuşmasına Bu kanı Gözyaşını ve zulmü engellemek için ne yaptık maalesef birçoğumuz tatmin edici cevaplar veremiyoruz.” dyerek şunları kaydetti: “Önümüzdeki süreçte Suriye’de en önemli husus 2016 sonunda hayata geçirilen ateşkesin tahkim edilerek gerekli zeminin oluşturulmasıdır. Bu ateşkesin tesisi için büyük çaba sarf ettik. Hala da buna devam ediyoruz. Türkiye aktif diyaloğu ve girişimleri sürdürecektir.” "Etnik kimlik, dil, kabile, renk ve mezhep temelinde birbirlerine yabancılaştırılan Müslümanlar Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Yemen'de ve daha pek çok yerde kendi kendilerini tüketiyor. Arap ve İslam medeniyetinin göz bebeği şehirlerin terör örgütlerinin, yabancı güçlerin vekalet ve yıpratma savaşlarının sahası haline getirilişini hep birlikte takip ediyoruz. İnsanlık vicdanının suskun kaldığı bu durum karşısında muktedirler ellerini ovuşturmakla, riyakarlar ise ne yazık ki timsah gözyaşları dökmekle meşguldür." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu coğrafyada kaderimiz de kederimiz de ortaktır. Bu topraklarda mazimiz de istikbalimiz de müşterektir. Bugün Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın, oralarda yaşayan kardeşlerimizin başına gelenlerin, yarın bizlerin de başına gelmeyeceğinin de garantisi yoktur. Bu sebeple, daha sonra değil hemen harekete geçmemiz gerekiyor." dedi. “Terörle mücadele konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Fırat kalkanı ile PYD’nin bir bölümünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık.” Diyen Cumhurbaşkanı Fırat Kalkanı Harekatı hakkında ise şunları kaydetti: “Bizim attığımız adım bir hedefe kilitlenmiştir. Ondan sonra doğuya yönelerek Münbiç ve Rakka'da eğer koalisyon güçleri ile müşterek adımı atarsak, bu müşterek adımla birlikte de oradaki belirli bir hedef- ki o da terörden arındırılmış bir güvenli bölge hedefidir- terörden arındırılmış bu güvenli bölgeye, özellikle ağırlıklı olarak Arap kardeşlerimiz, Türkmenler yerleşme imkanını bulacaktır." Birkaç ay önce teröristlerin cirit attığı 2 bin kilometrekarelik alanı, şu anda güven ve umut alanı olarak halletmiş durumdayız ama yeterli değil. Hedefimiz, burada en az 4-5 bin kilometrekarelik bir alanı, terörden arındırılmış, güvenli bölge haline getirmektir. Burada, ciddi sıkıntı var. Bu çalışma, şu anda devam ediyor." “El-Bab’ı da DAEŞ’ten temizlemek üzereyiz Sonrasında koalisyonla Rakka ve Münbiç’i terörden arındıracağız.” Diyen Cumhurbaşkanı ardından DAEŞ’in İslam ile bir ilgisi olmadığını belirterek: "DEAŞ, bir terör örgütüdür, çünkü bizim dinimiz bir barış dinidir. Ne yazık ki DEAŞ, sürekli olarak terör estirmiştir, savunmasız insanları acımasız bir şekilde öldürmüştür. Bu insanlar, hiçbir zaman Müslüman olamaz. Biz, şu anda DEAŞ tarafından devamlı tehditteyiz. DEAŞ, Müslümanların yüz karasıdır ve tüm dünyada Müslümanlar bunlardan dolayı karalanmaktadır. Biz, bunu hak etmedik."