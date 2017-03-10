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(Görüntülü Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kremlin Sarayında Türkiye ve Rusya ilişkilerini görüşmek üzere bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kremlin Sarayında Türkiye ve Rusya ilişkilerini görüşmek üzere bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin başında, "Devletlerarası bağlarımızın hızlı tempoyla düzelmesinden çok memnunuz. Bu formatta ki son görüşmemiz çok uzun zaman önce 2014 yılında gerçekleşti. Bu zaman içerisinde birçok olay yaşandı, son zamanlarda Rusya ve Türkiye'nin ilişkilerinin en üst düzeye taşınması üzerinde aktif olarak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Rus lider şu şekilde devam etti: "Ticari ekonomik bağlarımız düzeliyor. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev dün Türk mevkidaşını ekonomi alanındaki ilişkilerimizin düzelmesine yönelik alınan önlemler hakkında bilgilendirdi. Aynı zamanda yatırım alanındaki işbirliğimizde devam ediyor ve çeşitli projeler hayata geçiriliyor.” İki liderin basına kapalı baş başa görüşmesi devam ediyor.

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