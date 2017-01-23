TANZANYA, 23 Ocak ()Cumhurbaşkanı Erdoğan için Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile baş başa görüşecek ve heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek. İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'da resmi tören ile karşılandı
TANZANYA, 23 Ocak ()Cumhurbaşkanı Erdoğan için Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli ile baş başa görüşecek ve heyetlerarası...
23 Ocak 2017 Pazartesi 12:17
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