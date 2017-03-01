Pakistan, 1 Mart () - 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan ve ikili temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve oturumuna katılımının ardından Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüşmesi, zirvenin yapıldığı Serena Otel’de gerçekleşti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü
Pakistan, 1 Mart () - 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi için Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan ve ikili temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve oturumuna katılımının ardından Tacikistan...
01 Mart 2017 Çarşamba 12:18
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