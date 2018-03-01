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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhuriyet Sarayı'nda

İstanbul, 1 Mart () - Resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Senegal’in başkenti Dakar’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhuriyet Sarayı'nda bir araya geldi. İki ülke arasında bir dizi...

İstanbul, 1 Mart () - Resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Senegal’in başkenti Dakar’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile Cumhuriyet Sarayı'nda bir araya geldi. İki ülke arasında bir dizi anlaşma imzalandı ve imza törenleri iki liderin katılımıyla gerçekleşti. 


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmî törenle karşılandı. Törenin ardından tokalaşarak basın mensuplarına görüntü veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.


 

Düzenlenen törende; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. (Fotoğraflı)


 

 

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