(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da 2
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılmak için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Pakistan Nur Khan Askeri Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Ekonomi...
01 Mart 2017 Çarşamba 10:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ne katılmak için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Pakistan Nur Khan Askeri Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı nihat Zeybekçi, Enerji ve tabi kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Hukuk ve Adalet Bakanı Zahid Hamid, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve eşi Aslı Girgin, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin ile İslamabad Büyükelçiliği çalışanları karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ile eşli görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan Pakistan'da 13. Liderler Zirvesi'ne katılacak.
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