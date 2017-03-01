İslamabad, 28 Şubat, () - 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’i kabul etti. Başbakanlık Konutu’nda gerçekleşen görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif’e eşi Gülsüm Navaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılan liderler onuruna verdiği akşam yemeğine iştirak etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti
İslamabad, 28 Şubat, () - 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’i kabul etti. Başbakanlık...
01 Mart 2017 Çarşamba 10:21
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