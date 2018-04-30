İstanbul, 30 Nisan () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı. Özbekistan cumhurbaşkanlığı köşkü Köksaray’da gerçekleştirilen karşılama töreni sonrasında iki cumhurbaşkanı karşılıklı ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve daha sonra bir basın toplantısı düzenleyecekler. (Fotoğraflı)
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan’da resmi törenle karşılandı
İstanbul, 30 Nisan () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı. Özbekistan cumhurbaşkanlığı köşkü Köksaray’da gerçekleştirilen karşılama töreni...
30 Nisan 2018 Pazartesi 12:39
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