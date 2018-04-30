(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan’da resmi törenle karşılandı

İstanbul, 30 Nisan () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılandı. Özbekistan cumhurbaşkanlığı köşkü Köksaray’da gerçekleştirilen karşılama töreni sonrasında iki cumhurbaşkanı karşılıklı ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve daha sonra bir basın toplantısı düzenleyecekler. (Fotoğraflı)