(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesine katıldı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni NATO karargah binasında devlet ve hükümet başkanları onuruna düzenlenen resepsiyona katıldı. Cumhurbaşkanı NATO devlet ve hükümet başkanları toplantısını için yeni NATO Karargah binasına geldi. Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da eşlik etti. Erdoğan ardından 28 üye ülkeden devlet ve hükümet başkanlarının bulunduğu resepsiyona katıldı.