(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik'te

Mozambik () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Afrika turunun ikinci durağı Mozambik’te, Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayında resmî törenle karşılandı. Afrika turunun ilk durağı olan Tanzanya’daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, turunun ikinci durağı olan Mozambik’in başkenti Maputo’ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik temaslarına, Kahramanlar Meydanı’nda bulunan Mozambik Anıtı’na çelenk koyarak başladı. Mozambik Anıtı’na çelenk koyma törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın giriş kapısının önünde Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi tarafından resmî törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi’nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, top atışları eşliğinde iki ülkenin millî marşları çalındı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Nyusi, baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti. Karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.