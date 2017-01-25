Madagaskar, 25 Ocak, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina tarafından resmi törenle karşılanDI.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar’da resmi törenle karşılandı
Madagaskar, 25 Ocak, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina tarafından resmi törenle karşılanDI.
25 Ocak 2017 Çarşamba 12:00
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