Antananarivo, 24 Ocak, () - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik ziyaretinin ardından Madagaskar'a geçti. Doğu Afrika turundaki son ülke olan Madagaskar temasları sırasında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zaybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da kendisine eşlik etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'a gitti
Antananarivo, 24 Ocak, () - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mozambik ziyaretinin ardından Madagaskar'a geçti. Doğu Afrika turundaki son ülke olan Madagaskar temasları sırasında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi...
24 Ocak 2017 Salı 23:19
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