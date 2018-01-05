Paris, 5 Ocak () – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Paris’te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Emmanuel Macron ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Élysée Sarayı’nda karşıladı. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız iş dünyası temsilcileriyle de görüşecek. İki liderin görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor. Bu görüşmeler sonrasında ise Cumhurbaşkan'ın Büyükelçilik binasına geçerek bazı kabuller yapması bekleniyor. (Fotoğraflı)
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Élysée Sarayı’nda
Paris, 5 Ocak () – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Paris’te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Emmanuel Macron ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Élysée...
05 Ocak 2018 Cuma 16:01
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.