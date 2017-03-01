Pakistan, 1 Mart () - 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Pakistan’ın başkenti İslamabad’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Görüşme, zirvenin düzenlendiği Serena Otel'de gerçekleşti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü
Pakistan, 1 Mart () - 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Pakistan’ın başkenti İslamabad’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile...
01 Mart 2017 Çarşamba 16:38
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