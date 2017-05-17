(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beyaz Saray'dan uğurlanması
17 Mayıs 2017 Çarşamba 09:22
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