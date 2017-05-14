Çin, 14 Mayıs () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu kapsamında Büyük Halk Meclisi'nde verilecek akşam yemeğine katıldı.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de Büyük Halk Meclisi'nde akşam yemeğine katıldı
Çin, 14 Mayıs () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu kapsamında Büyük Halk Meclisi'nde verilecek akşam yemeğine katıldı.
14 Mayıs 2017 Pazar 14:36
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