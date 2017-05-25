Brüksel, 25 Mayıs, ()-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. İkili görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel’de Merkel ile bir araya geldi
Brüksel, 25 Mayıs, ()-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. İkili görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.
25 Mayıs 2017 Perşembe 20:47
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