Ender Duruel / Brüksel, 24 Mayıs, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi nedeniyle gittiği Brüksel'e iniş yaptı. Kendi makam aracıyla kalacağı otele giden Erdoğan'ı Belçika'daki bir grup Türk, sevgi gösterileriyle karşıladı. Polis ekipleri, Erdoğan lehine slogan atanlar ve otel çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de
Ender Duruel / Brüksel, 24 Mayıs, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi nedeniyle gittiği Brüksel'e iniş yaptı. Kendi makam aracıyla kalacağı otele giden Erdoğan'ı Belçika'daki bir grup Türk, sevgi gösterileriyle karşıladı....
24 Mayıs 2017 Çarşamba 22:30
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