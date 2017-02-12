Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir Limanı, Varlık Fonu'na devredildi
Varlık Fonu'na devredildi
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn'e indi (1)

Manama, 12 Şubat, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Bahreyn'in başkenti Manama'ya geldi. Türkiye saati ile 18.15'te iniş yapan Erdoğan'ı, Sakhir Askeri Havaalanı'nda Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife,...

Manama, 12 Şubat, () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Bahreyn'in başkenti Manama'ya geldi. Türkiye saati ile 18.15'te iniş yapan Erdoğan'ı, Sakhir Askeri Havaalanı'nda Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Başbakanı Halife bin Salman Al Halife, Veliaht Prensi Salman bin Hamad Al Halife ve Dışişleri Bakanı Khalid bin Ahmad Al Halife karşıladı. Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da eşlik etti. Erdoğan ve Halife bin Salman daha sonra bir basın toplantısı düzenledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.