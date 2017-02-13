(Görüntü ekiyle) Bahreyn, 13 Şubat () - Resmî ziyareti vesilesiyle Bahreyn?in başkenti Manama'da bulunan ve temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Başbakanı Halife bin Salman Al Halife ve Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad Al Halife'yi, Four Seasons Oteli'nde kabul etti. Erdoğan, Bayreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile de görüşme gerçekleştirdi.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Başbakanı ve Bahreyn Veliaht Prensini kabul etti (2)
(Görüntü ekiyle) Bahreyn, 13 Şubat () - Resmî ziyareti vesilesiyle Bahreyn?in başkenti Manama'da bulunan ve temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Başbakanı Halife bin Salman Al Halife ve Bahreyn Veliaht...
13 Şubat 2017 Pazartesi 20:11
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