NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani’yi kabul etti.
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, AP Başkanı Tajani’yi Kabul Etti
NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani’yi kabul etti.
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:40
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.