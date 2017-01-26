(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Madagaskar Devlet Yüksek Nişanı tevcih edildi (2)

Madagaskar () - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı kapsayan Doğu Afrika turunun son durağı Madagaskar’da, Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina tarafından Devlet Yüksek Nişanı tevcih edildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ve eşinin onurlarına verdiği resmî akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan Doğu Afrika temaslarını tamamlayarak beraberindeki heyetle Türkiye'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ivato Uluslararası Havalimanı'nda, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina ve diğer ilgililer uğurladı.