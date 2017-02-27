(Görüntülü Haber) Çöpleri İHA ile temizlediler
Çin'de bir elektrik dağıtım şirketinin çalışanları, nakil hatlarına takılan çeşitli çöpleri temizlemek için ilginç ve tehlikeli bir yöntem geliştirdi. Çalışanlar, sekiz pervaneli bir insansız hava aracını alev makinasına dönüştürdü....
27 Şubat 2017 Pazartesi 14:39
Çin'de bir elektrik dağıtım şirketinin çalışanları, nakil hatlarına takılan çeşitli çöpleri temizlemek için ilginç ve tehlikeli bir yöntem geliştirdi. Çalışanlar, sekiz pervaneli bir insansız hava aracını alev makinasına dönüştürdü. Yükselip nakil hattına yaklaşan araç, tellere takılı bez ya da naylon parçalarını alev püskürterek yakıyor. Çalışanlar, bu yöntemle hem can güvenliklerini riske atmadıklarını hem de zaman tasarrufu sağladıklarını belirtirken, büyük bir soğukkanlılıkla yapılan temizliğin yüksek gerilim hatlarında tehlike yaratıp yaratmadığı sosyal medyada tartışılıyor.
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