(Görüntülü Haber) Concordia Üniversitesi'nde Müslüman öğrencilere yönelik bomba ihbarı

Tülay Demirdoğan , Montreal, 2 Mart () - Kanada'nın Montreal kentindeki Concordia Üniversitesi'ne ait binalar Müslüman öğrencilere yönelik yapılan tehdit ve bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. Basın kuruluşlarına gönderilen Concordia Üniversitesi'ne bomba yerleştirildiği bildirilen e-mail üzerine üniversitenin şehir merkezindeki iki binası boşaltıldı. Öğrenciler sokağa dökülürken; binaların altında bulunan Guy metrosu da tedbir olarak boşaltıldı. Binayı didik didik araştıran polis şüpheli bir cisim bulamadıklarını belirterek, öğle saatlerinde öğrencilerin binaya alınmasına izin verdi. Concordia'da ortam sakinleşirken tedbir amaçlı dersler akşam saat 6'ya kadar iptal edildi. Montreal'in merkezinde bulunan McGill üniversitesi de güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Tehdit mektubunun kendilerini 'Tutucu Kanada Vatandaşları Organizasyonu' (C4 - Council of Conservative Citizens of Canada) olarak adlandıran gruptan geldiği bildirildi. Grubun, Concordia Üniversitesi'ndeki Müslüman öğrencilerin çoğunluğundan rahatsız oldukları için bu maili gönderdikleri belirtildi. Mailde grubun bu konuda mücadele edeceklerini ve tehditlerini McGill Üniversitesine de taşıyacaklarını yazdıkları belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------- Binalardan görüntü Dışarı çıkarılan öğrenciler Polis ekiplerinin görüntüsü