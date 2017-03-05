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(Görüntülü Haber) Çocuklar, sığınmacıların psikolojisini resimle anlattı

Levent Gündüz / Achern, 5 Mart () - Almanya’nın Baden Württemberg eyaletindeki Achern kentinde 1992 yılından bu yana hizmet veren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’e bağlı ‘Yunus Emre’ camisinde kentte yaşayan göçmen...

Levent Gündüz / Achern, 5 Mart () - Almanya’nın Baden Württemberg eyaletindeki Achern kentinde 1992 yılından bu yana hizmet veren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)’e bağlı ‘Yunus Emre’ camisinde kentte yaşayan göçmen çocukları, Suriye ve Irak’tan kaçan sığınmacıların psikolojisini resimle anlattı. Achern kentinde bugün açılan sergi büyük ilgi gördü. Camii Veliler Başkanı Hasan Çelik, yardımcıları Bilgin Ergül, Ümit Keskin, din görevlisi Metin Lale çocukların çalışmasını şu sözlerle değerlendirdi: "Achern ve çevresinde yaşayan Alman ve göçmen çocuklar son yıllarda Suriye ve Irak’ta yaşanan savaştan çok etkilendi. Savaş bölgelerinden Achern kentine gelen sığınmacı çocuklar yaşadıklarını, savaşın etkilerini resimle anlatmaya çalıştı. Yüze yakın öğrenci sergi çalışmasına katıldı. Elliye yakın resim, tuval, metin caminin salonunda sergileniyor. Çocukların iç dünyasını resimle dışarıya vurması güzel. Savaş bölgesinden gelen çocuklar resimlerde huzur aradı. Sığınmacı çocuklar en çok ev, bahçe, çiçek, neşeli futbol oynayan çocukları resmetti. Almanya’da yaşayan çocuklar ise medyadan gördükleri görüntüleri, şiddeti, yanan evleri, yaralıları, hayatını kaybedenleri, savaşın getirdiği felaketi, tankları savaş uçaklarını, adeta kıyameti resmettiler." "Savaştan en çok çocuklar ve kadınlar etkileniyor" Din görevlisi Metin Lale ise "Camiler sadece Kuran kursu, ibadet yerleri değil, genel kültürü, milli, manevi değerleri öğretiyor. Biz büyükler çocukların savaşa karşı bakış açılarını görmek istedik. Çünkü en çok etkilenen çocuklar ve kadınlar’ diye konuştu. Camii yönetimi sergilenen resimlerin yakın zaman içinde Achern Belediyesi'nde ve eğitim merkezlerinde sergileneceğini duyurdu.

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